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Balıkesir'de dumandan etkilenen yılan kartalı tedavisinin ardından doğal ortamına salındı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde orman yangınından etkilenen ve bitkin halde bulunan Afrika kökenli yılan kartalı, tedavisinin tamamlanmasının ardından Kazdağları'nda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangınından etkilenen ve bitkin halde bulunan Afrika kökenli yılan kartalı, tedavisinin tamamlanmasının ardından Kazdağları'nda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde 13 ağustos günü tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın sırasında yükselen dumanlardan etkilenen yılan kartalı, vatandaşlar tarafından bitkin vaziyette bulundu.

Duyarlı vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kazdağları Milli Parkı Şefliği ekiplerine bildirdi.

İlçedeki özel bir hayvan hastanesinde, Kazdağları Milli Parkı Şefliği veteriner hekimi Ertan Şenol gözetiminde tedavi altına alınan yılan kartalının genel kontrolleri yapıldı.

Hastanede gerçekleştirilen tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan ve yeniden uçabilecek duruma gelen yırtıcı kuş, Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince koruma altına alındı.

Yılan kartalı, veteriner hekim Ertan Şenol tarafından Kazdağları'nın 1200 rakımlı Kartal Çimeni mevkisine götürülerek doğal ortamına salındı.

Kaynak: AA
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