Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mustafa Göbek (69) idaresindeki 45 AHÇ 490 plakalı traktör, Zafer Mahallesi Bitlice mevkiinde sürücüsünün manevra yaptığı sırada devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, traktörün altında kalan Göbek'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın