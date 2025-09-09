Haberler

Balıkesir'de Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Balıkesir'de Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
Susurluk-Balıkesir kara yolunda gerçekleşen kazada, kontrolden çıkan tır devrildi. Sürücü sağlı ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Susurluk-Balıkesir kara yolunda seyreden 34 FAZ 007 plakalı paketli gıda yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, Balıkesir İtfaiyesi ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
