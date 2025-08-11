Balıkesir'de Deprem Sonrası Psikososyal Destek Çalışmaları

Balıkesir'de Deprem Sonrası Psikososyal Destek Çalışmaları
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı psikososyal destek ekipleri, Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlara psikolojik yardım ve moral desteği sağladı. Ekipler, afetin etkilerini azaltmak amacıyla birey ve ailelerle görüştü ve bilgilendirme hizmetleri sundu.

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek (PSD) ekipleri, Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlara yönelik psikolojik ilk yardım ve moral desteği çalışmaları yürüttü.

Depremin ardından toplanma alanlarında görev yapan PSD ekipleri, afetin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla birey ve ailelerle görüşmeler gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşlara duygusal destek sunarken bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri de verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların depremden etkilenen tüm bölgelerde devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
