Balıkesir'de Çöken Yolda Mahsur Kalan Çöp Kamyonu Kurtarıldı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöken yolda mahsur kalan çöp kamyonu, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Yolun çökmeye sebep olan kanalizasyon arızası nedeniyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri yol çalışması başlattı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöken yolda mahsur kalan çöp kamyonu, iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

Halitpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, Kandil Çeşme Sokak girişinde 10 AAZ plakalı çöp kamyonun geçişi sırasında çökme meydana geldi.

Çöken yolda mahsur kalan çöp kamyonu, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ ekipleri, çöp kamyonunun kurtarılmasının ardından yolda çalışma başlattı.

Çöken yolun, Kurban Bayramı öncesi asfalt çalışması yapıldığı öğrenilirken, çökmenin kanalizasyon arızası sebebiyle meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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