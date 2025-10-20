Balıkesir'de Cinayet ve Çatışma: 2 Ölü, 7 Yaralı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik'in (36) çatışmaya girmeden kısa bir süre önce bir halı sahada maç yapan gençlere hakaretler savurduğu ve havaya ateş ettiği ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silah seslerinin ardından gençlerin panikle sahadan dışarıya çıkmaları yer alıyor.

Edremit'te önceki gün saat 23.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti. Şüpheli Mustafa Emlik, gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp, uzaklaştı. Emlik, Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönmek isterken kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı. Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı ateş edip, öldürdü, Melih Nergis'i ise yaraladı. Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, şüpheliyi sıcak takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü. 2'si polis toplam 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SALDIRGAN CEZAEVİ FİRARİSİ

Saldırgan Mustafa Emlik'in cinayet suçundan yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Öte yandan Emlik'in, polislerle çatışmaya girmeden kısa süre önce Güre Mahallesi'ndeki bir halı sahanın önünde durup, maç yapan gençlere hakaretlerde bulunup, havaya ateş açtığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde maç yapan gençlerin silah seslerinin ardından panik halinde koşarak halı sahadan çıkmaları yer aldı.