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Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Erkan Yıldız - Güncel
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Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Hotaşlar Mahallesi mevkisinde bulunan tarladaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz sevk edildi.

Ekipler, bölgeye sevk edilen 1 helikopterin de desteğiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Erkan Yıldız - Güncel

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