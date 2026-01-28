Haberler

Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir camide yaşanan bıçaklı kavga sonucunda 79 yaşındaki Hamdi M. hayatını kaybetti. Olayda şüpheli Ş.F. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniköy Mahallesi'ndeki bir camide Hamdi M. (79) ve Ş.F. (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ş.F, Hamdi M'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hamdi M, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ş.F. jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
Haberler.com
