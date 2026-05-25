Balıkesir'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetim yapıldı

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde şekerleme, şarküteri ve et ürünlerini denetleyerek tüketici sağlığını korumayı hedefliyor.

Balıkesir'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezindeki işletmeleri denetledi.

Marketlerdeki şekerleme ve şarküteri bölümlerindeki ürünleri inceleyen ekipler, gıdaların tüketime uygun olup olmadığını kontrol etti.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün'ün de katıldığı denetimlerde, vatandaşlara ürünlerin son tüketim tarihlerinin kontrol edilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Düzgün, incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimleri tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için yıl boyunca gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimleri bayram öncesi dönemlerde artırarak sürdürdüklerini belirten Düzgün, şöyle konuştu:

"Bayram alışverişi olduğu dönemlerde pasta ve şekerleme ürünleriyle et ürünlerinin işlenmesine dönük kıymalar başta olmak üzere şarküteri bölümlerini yoğun olarak kontrol etmekteyiz. Gerek son tüketim tarihi gerekse işletmelerin fiziki ve hijyen durumlarını rutin olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Bayram tatili süresi boyunca 165 veteriner hekim, 65 gıda kontrol görevlisi arkadaşımızla görev yapacağız."

Kaynak: AA / Miraç Kaya
