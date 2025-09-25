Haberler

Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamasında 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda 2 bin 168 kişi sorgulanırken, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 96 ekip ve 291 personelin katılımıyla asayiş ve trafik, huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamalar sırasında 2 bin 168 kişi sorgulandı, 269 umuma açık yer denetlenerek kontrol edildi. Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 73 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 13 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
