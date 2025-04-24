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Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Balıkesir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında 1860 kişi sorgulanmış, 218 umuma açık yer denetlenmiş ve çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Ayrıca, trafik denetimlerinde 105 sürücüye ceza kesilmiş ve 19 araç trafikten men edilmiştir.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 107 ekip ve 347 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 1860 kişi sorgulanırken, 218 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 105 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 19 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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