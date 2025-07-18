Balıkesir'de Arı Sokması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arının soktuğu Yılmaz D. hastanede hayatını kaybetti. Eşi Nezaket D. ise astım krizi geçirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Doğruca Mahallesi'de yaşayan Yılmaz D'yi bahçesinde arı soktu.

Daha sonra fenalaşan Yılmaz D, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu gören Yılmaz D'nin eşi Nezaket D. de astım krizine girdi. Aynı hastanede tedavi altına alınan Nezaket D. daha sonra taburcu edildi.

Yılmaz D. ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yılmaz D'nin cenazesi, Sunullah Mahallesi Dersaadet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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