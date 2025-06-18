Balıkesir'de Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Ziyaretli Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Ziyaretli Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel