Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 4 itfaiye aracı, Karesi Belediyesinden 1 su ikmal aracı ve 1 iş makinesi sevk edildi. Şamlı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve orman yangın söndürme ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması önlendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.