Haberler

Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan bir arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, bir evin bahçesinde başladı ve ormanlık alana sıçradı, ancak ekipler yerleşim alanlarına ulaşmasını önledi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 4 itfaiye aracı, Karesi Belediyesinden 1 su ikmal aracı ve 1 iş makinesi sevk edildi. Şamlı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve orman yangın söndürme ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması önlendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.