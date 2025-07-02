Balıkesir'de Arazi ve Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Balıkesir'de Arazi ve Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor
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Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınların sebepleri henüz bilinmiyor.

Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınlarına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle arazide çıkan yangın ormanlık alana ulaştı.

Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi kırsalındaki arazi ile Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Telemenler mevkisindeki yerleşim yerine yakın bölgede bulunan otluk alanda da yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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