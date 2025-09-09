Haberler

Balıkesir'de Amonyum Nitrat Yüklü Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat taşıyan bir tanker kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

K.K. idaresindeki 42 DIJ 94 plakalı amonyum nitrat yüklü tanker, Savaştepe-Kocabıyıklar Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Balıkesir-Savaştepe kara yolu, tankerin yoğun güvenlik önlemleri alınarak kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
