Haberler

Balıkesir'de Amonyum Nitrat Yüklü Tanker Devrildi

Balıkesir'de Amonyum Nitrat Yüklü Tanker Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat yüklü bir tanker devrildi. Sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve KBRN ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

K.K. idaresindeki 42 DIJ 94 plakalı amonyum nitrat yüklü tanker, Savaştepe-Kocabıyıklar Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu

Hamile eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.