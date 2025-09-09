Balıkesir'de Amonyum Nitrat Yüklü Tanker Devrildi
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat yüklü bir tanker devrildi. Sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve KBRN ekipleri sevk edildi.
K.K. idaresindeki 42 DIJ 94 plakalı amonyum nitrat yüklü tanker, Savaştepe-Kocabıyıklar Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
