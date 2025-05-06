Balıkesir'de Ahır Yangını: 5 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı kırsal Peynirkuyu Mahallesi'nde Turgay Demir'e ait küçükbaş hayvan ahırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Manyas İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.