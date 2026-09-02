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Balıkesir'de 21 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekiplerince 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerince 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Ağustos'ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında Ayvalık, Bandırma, Edremit, Burhaniye, Karesi ve Susurluk ilçelerinde çalışma yürüttü.

Belirlenen adres ve araçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 bin 714 sentetik uyuşturucu hap, 63 gram sentetik uyuşturucu, 62 gram esrar, 8 gram kokain, 18 kök kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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