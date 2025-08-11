Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 29 yaralı (2)

BAKAN YERLİKAYA: KIRSALDA 16 YIKIK BİNA VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir depremiyle ilgili emniyet binası önünde açıklama yaptı. Deprem sonrası ilk olarak ekiplerin arama tarama çalışmalarına tamamlandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Sındırgı merkezde 1 yıkılan bina var. Ayrıca bir de hasarlı bina var. Yıkılan binada 2 vatandaşımız kendi imkanlarıyla çıktı. 4 vatandaşımız AFAD ekiplerince kurtarıldı. 81 yaşında kurtarılan 1 vatandaşımız hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerimiz ise depremle ilgili incelemelerini tamamladı. 68 kırsal yerleşimde 16 yıkık bina var. 12'si metruk 4'ünde ise yaşam var. Onlar da kendi imkanlarıyla çıkmış. Şu an itibariyle arama kurtarma yaptığımız bina yok" dedi.

Ayrıca 2 minare yıkıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Hasar tespitin detaylarıyla ilgili sabahın ilk ışıklarıyla beraber ön hasar tespit gerçekleşecek. Peşinden detaylı tespitler yapılacak. Raporlar bitince sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

'ŞÜKÜRLER OLSUN AĞIR YARALI YOK'

Depremde toplam 29 kişinin de yaralandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"29 yaralı var. İyi bir haberimiz var. Şükürler olsun ki ağır yaralı yok. 'Geçmiş olsun' diyoruz. Sağlık Bakanımız da buraya geliyor. Yaralı kardeşlerimizle ilgili net gelişmeyi paylaşacağız. Elektrik, su, doğal gaz ile ilgili şükürler olsun, kesinti ve olumsuzluk yok. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk anından itibaren bizden bilge aldı, biz de bilgi aktardık. Kendisinin geçmiş olsun dileklerini iletelim."

'TOPLANMA ALANLARINDA BEKLENMESİNDE YARAR VAR'

Evlere girilip, girilmeyeceği yönünde sorular aldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Toplanma alanlarında beklenmesinde fayda var. Kızılay, belediyelerin tamamına da teşekkür eserim. Çorba gibi yemek destekleriyle vatandaşların hizmetindeler. Bu geceyi ihtiyatlı geçirmelerinde fayda var. AFAD koordinasyonunda bu çalışma çabuk bitti. 81 yaşındaki büyüğümüzün kurtarıldıktan sonra yaşamasını arzu ederdik. Sosyal medya üzerinden yanlış bilgilere itibar edilmesin. Dolayısıyla medya mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür eserim" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,