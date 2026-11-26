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Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir Batı Gişeleri çıkışında durdurulan 2 araçta, 13'ü yetişkin, 14'ü çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Balıkesir Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA