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Balıkesir'de 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir'de 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Balıkesir'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1 kilo 254 gram esrar başta olmak üzere çeşitli uyuşturucular ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

BALIKESİR'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için dün iki ayrı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 1 kilo 254 gram esrar, 61,84 gram sıvı bonzai, 42 sentetik hap, 7,06 gram bonzai, 6,75 gram kenevir tohumu, 1,29 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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