Balıkesir'de 125 Bin 800 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda bir araçta 125 bin 800 dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda bir şüphelinin aracında arama yaptı.

Aramada 125 bin 800 dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. hakkında, 5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.