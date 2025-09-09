Haberler

Balıkesir'de 125 Bin 800 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Balıkesir'de düzenlenen operasyonda, bir aracın içinde 125 bin 800 dolu makaron bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda bir araçta 125 bin 800 dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda bir şüphelinin aracında arama yaptı.

Aramada 125 bin 800 dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. hakkında, 5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
