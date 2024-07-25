Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasında Hayalet Ağ Temizleme Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağların temizlenmesi amacıyla bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında, 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağlar temizlenerek biyoçeşitliliğin korunması hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağların temizlenmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde imzalanan protokol kapsamında, 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağlar temizlenerek biyoçeşitliliğin korunması amaçlanıyor,

Törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı temsilen Hayvansal Üretim, Mezbahalar ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer, ile Rektör Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu iki kurum arasındaki hayalet ağ temizleme protokolünü imzaladı.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında hayalet ağların temizlenmesi amacıyla 3 yıllığına imzalanan protokol yenilenerek 5 yıl daha uzatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada oluşturulan özel ekip ile Ege ve Marmara Denizlerinde yabani hayvanların; kapana kısılmalarına ve boğulmalarına sebep olan, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atan hayalet ağlarla mücadelesini sürdüreceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi "Denizler geleceğimizin teminatıdır" mottosuyla hareket edeceğinin vurgulandığı açıklamada hayalet ağlarla mücadelenin önceki yılların da üzerine çıkarılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Protokolle; 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerinde hayalet ağlar temizlenecek, yapay resif alanları oluşturulacak, kırmızı mercanlar gibi bölgemize özel sualtı değerleri korunacak, küçük balıkçılar desteklenecek ve sualtı dalış turizminin geliştirilmesi gibi projeler yürütülecek."

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Ege Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu?
Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı

Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title