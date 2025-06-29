Balıkesir Bigadiç'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde dün başlayan orman yangını, ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çamköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına müdahaleler gece de devam etti.
Gece karadan çalışmalarını yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarında yangını kontrol altına aldı.
Bölgede, soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel