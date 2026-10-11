Balıkesir Bigadiç'te Turfullar Mahallesi'ndeki evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir Bigadiç'te Turfullar Mahallesi'ndeki evin çatısında çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Turfullar Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Turfullar Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu evin çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA