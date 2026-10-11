Balıkesir Bigadiç'te Turfullar Mahallesi'ndeki evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turfullar Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA