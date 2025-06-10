Balıkesir Bigadiç'te Orman Yangını Çıktı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 16.30'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına ilk müdahale 7 dakika içinde helikopterle yapıldı.
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bigadiç ilçesi kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine, yangına ilk müdahale 7 dakika sonra söndürme helikopteriyle yapıldı. Bölgeye toplam 3 uçak, 4 helikopter ve 6 arazöz ile 2 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel