Balıkesir Belediyesi'nden YKS Öğrencilerine Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere ve ailelerine ikramlarda bulundu ve ulaşımda kolaylık sağladı.

Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin ve velilerinin rahat etmesi amacıyla sınav merkezlerine yakın noktalarda ikramlarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından sınav merkezlerine yakın noktalarda su, kek ve meyve suyu ikramları yapıldı.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de sınava geç kalan öğrencileri, sınav merkezlerine yetiştirmek için kent genelinde yoğun mesai yaptı.

Ayrıca sınava girecek öğrencilere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün boyunca BTT'ye bağlı tüm otobüsler ücretsiz olarak hizmet verdi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi

Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.