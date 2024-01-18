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Balıkesir Belediyesi binası yıkılıyor

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Balıkesir'de yaklaşık 40 yıldır hizmet veren Balıkesir Belediyesi binası, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılacak. Yerine belediye, kamu hizmet alanı, yeşil alan, park ve sosyal alan yapılacak.

Balıkesir'de yaklaşık 40 yıldır Balıkesir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi olarak hizmet veren binanın, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına karar verildi.

Kentte 1980'li yıllarda Milli Kuvvetler ve Vasıf Çınar caddelerinin kesişiminde hizmet vermeye başlayan eski Balıkesir Belediyesi binası, 2014'te Balıkesir'in büyükşehir olmasının ardından Karesi ve Altıeylül ilçe belediyelerine tahsis edildi.

Yaklaşık 40 yıl önce yapılan binanın deprem açısından risk teşkil etmesi, gelişen ve büyüyen şehre yeterli gelmemesi nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı kararlaştırıldı. Her iki ilçe belediyesinin kendi ilçelerinde yeni binalarına taşınmasının ardından emektar belediye binasında yıkım çalışmaları başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile yıkılacak binanın yerine belediye, kamu hizmet alanı, yeşil alan, park ve sosyal alan yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Turhan ve Mehmet Akif Şencan ile yıkım öncesi çalışmaları yerinde inceledi.

Küçükkaptan, yaptığı açıklamada, kısa sürede binanın yıkımını gerçekleştirip şehre güzel bir sosyal alan kazandıracaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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