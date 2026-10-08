Balıkesir Bandırma'da yağ fabrikasındaki yangına TOMA destekli müdahale sürüyor

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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren yağ fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, gece yarısı kırsal Edincik Mahallesi Bandırma-Gönen Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrika çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildi. i. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı