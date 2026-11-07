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Balıkesir Balya'da yalnız yaşayan Ahmet Aydoğan'ın evindeki yangın söndürüldü

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Balıkesir Balya'da yalnız yaşayan Ahmet Aydoğan'ın evindeki yangın söndürüldü
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Balıkesir'in Balya ilçesinde yalnız yaşayan Ahmet Aydoğan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aydoğan'ın evden ayrılıp kahvehaneye gitmesinin ardından başlayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Doğanlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Aydoğan'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Aydoğan'ın evinden ayrılıp kahvehaneye gitmesinin ardından başlayan yangının çıkış nedeninin tespiti için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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