Balıkesir açıklarında teknede 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Balıkesir açıklarında teknede 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda, 158 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda, 158 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; emniyet, Sahil Güvenlik ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, deniz yolu ile uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı tespit edildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik insansız hava aracı ve Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen bir tekneye yönelik düzenlenen ortak operasyonda, 158 kilogram skunk ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
