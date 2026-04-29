Balıkesir açıklarında teknede 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; emniyet, Sahil Güvenlik ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, deniz yolu ile uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı tespit edildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik insansız hava aracı ve Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen bir tekneye yönelik düzenlenen ortak operasyonda, 158 kilogram skunk ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı