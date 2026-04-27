Ereğli'de balıkçılarla yunus arasında renkli anlar: Oltadaki balıkları yedi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör balıkçı Murat Ürem ve arkadaşları, denizde karşılaştıkları yunusu oltadaki balıklarla besledi. Yunusun oltadaki balıkları yemeye çalıştığı ve balıkçıların oltayı hareket ettirerek yunusu yüzdürdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların teknesinin yanına gelen yunus balığı oltadaki balıkları yemeye çalıştı. Balıkları oltayla zaman zaman sağa sola çekerek yunusun takip etmesini sağlayan balıkçılar, daha sonra tuttukları balıkları yunusa yedirirken o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Ereğli'de arkadaşlarıyla denize açılan amatör balıkçı Murat Ürem, açıkta yunus ile karşılaştı. Oltasındaki kancayla yeni tuttuğu balıkları suyun içinde sağa sola hareket ettiren Ürem, yunusun dikkatini çekti. Balıkçılar, beslenmek için balıklara hamle yapan yunusu olta hareketleriyle bir süre yüzdürdü. Bu esnada yunus da kancadaki balıkları tek tek yedi. Balıkçılar ile yunusun yaşadıkları renkli anlara sahne olurken, teknedeki başka bir balıkçı ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
