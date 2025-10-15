Balıkçılar Açık Denizde Hortum ve Gökkuşağını Görüntüledi

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde denize açılan balıkçılar, önce hortum sonra gökkuşağı ile karşılaştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinde tekneleriyle denize açılan balıkçılar, 2 ayrı doğa olayı ile karşılaştı. Kıyıdan yaklaşık 300 metre açılan balıkçılar, önce bulutların arasından oluşan hortum, ardından gökkuşağını gördü. Doğal güzelliğin yaşandığı o anlar, balıkçılar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.