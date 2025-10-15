Balıkçılar Açık Denizde Hortum ve Gökkuşağını Görüntüledi
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denize açılan balıkçılar, sabah saatlerinde önce bir hortum, ardından bir gökkuşağı ile karşılaştı. Bu doğal olaylar cep telefonlarıyla kaydedildi.
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde denize açılan balıkçılar, önce hortum sonra gökkuşağı ile karşılaştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
İlçede sabah saatlerinde tekneleriyle denize açılan balıkçılar, 2 ayrı doğa olayı ile karşılaştı. Kıyıdan yaklaşık 300 metre açılan balıkçılar, önce bulutların arasından oluşan hortum, ardından gökkuşağını gördü. Doğal güzelliğin yaşandığı o anlar, balıkçılar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel