Çanakkale'de oltayla yakalanan ahtapotun tekneden denize ulaşmaya çalışması görüntülendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir balıkçı, oltasına takılan ahtapotun teknenin su tahliye deliğinden denize ulaşmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İlçede balıkçılık yapan Göktür Darakçı, "Bircem" adlı teknesiyle kalamar avlamak için denize açıldı. Eceabat açıklarında avlanan Darakçı'nın oltasına, bilim insanlarının "denizlerin problem çözücüleri" olarak nitelendirdiği bir ahtapot takıldı.

Yaklaşık yarım kilogram ağırlığındaki ahtapotu teknesine alarak oltasından kurtaran Darakçı, şunları söyledi:

"Ahtapotu denizden çıkardıktan sonra su tahliye deliğinin yanına bıraktım. Küçük ahtapot teknede sürünerek tahliye deliğinden denize ulaştı. Ahtapotların yaşamını belgesellerde izliyordum. Gerçekten çok zeki ve kabiliyetli olduklarına bir kez daha şahit oldum."

Darakçı, ahtapotun teknenin su tahliye deliğinden denize ulaşmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.