Muğla'da balık tutarken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık tutarken suya düşen Yusuf Özde akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Özde, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu.
Atlıdere Mahallesi Sarısüleymanlar mevkisinde Eşen Çayı kenarında balık tutan Yusuf Özde (50), takılan oltasını kurtarmak istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan Özde'yi çevredeki vatandaşlar sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özde'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yusuf Özde'nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Onur Çadır