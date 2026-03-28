Muğla'da balık tutarken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık tutarken suya düşen Yusuf Özde akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Özde, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Atlıdere Mahallesi Sarısüleymanlar mevkisinde Eşen Çayı kenarında balık tutan Yusuf Özde (50), takılan oltasını kurtarmak istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılan Özde'yi çevredeki vatandaşlar sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özde'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yusuf Özde'nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama

İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'da patlamalar
Su basan yoldan geçmeye çalışan araçta can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı

Su basan yoldan geçmeye çalışan araçta can pazarı
İran Dubai'de ABD askerlerinin sığınaklarının vurulduğunu iddia etti

Bu iddia doğruysa Trump'ın en büyük sınavı başlar! 500 ABD askeri...
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Su basan yoldan geçmeye çalışan araçta can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı

Su basan yoldan geçmeye çalışan araçta can pazarı
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Başgardiyan Hayal ölü bulundu, şüpheli isim dikkat çekici
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..