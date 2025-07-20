Balık Gölü'nde Boğulma Olayı: 34 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Balık Gölü'nde Boğulma Olayı: 34 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü'nde serinlemek için suya giren 34 yaşındaki Mehmet Salih Çekip boğularak hayatını kaybetti. Yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Çekip'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü'ne serinlemek için giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü'nde serinlemek için suya giren 34 yaşındaki Mehmet Salih Çekip'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye, İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, SAK ve AFAD timleri ile sağlık ekiplerinden oluşan 40 kişilik ekip sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu Çekip'in cansız bedeni ekiplerce gölden çıkarıldı.

Çekip'in Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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