Baharda yüzeyi karla kaplı olan Balık Gölü dronla görüntülendi
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü, bahar mevsiminde hala karla kaplı yüzeyiyle dronla görüntülendi. 2 bin 241 rakımlı bu doğal güzellik, yaz aylarında doğa tutkunlarını ağırlıyor.
Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğal güzellikleriyle yaz aylarında çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.
Aylardır yüzeyi karla kaplı olan göl bölgesinde bahar mevsiminde adeta çetin kış koşulları etkili oluyor.
Gölün yüzeyini ve dağları kaplayan kar örtüsü dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez