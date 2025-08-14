Balık Avlamak İçin Gittiği Gölette Boğuldu

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesindeki Şenköy Göleti'ne balık avlamak için giden Sezai Canal'ın (27), suda cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Şenköy Göleti'ne balık avlamak için giden Sezai Canal'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbarla jandarma ekipleri, bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Canal'ın terlik ve cep telefonu gölet kıyısında bulundu. Boğulma ihtimali üzerine duran ekipler, Canal'ın 5 saat sonra cansız bedenine ulaştı. Canal'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.