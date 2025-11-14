Bali'de Trafik Kazası: 5 Çinli Hayatını Kaybetti

CAKARTA, 14 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın kuzeyindeki Bali adasının Buleleng bölgesinde cuma günü erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında 5 Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 8 Çin vatandaşı ise yaralandı. Kazayı bildiren Denpasar kentindeki Çin Başkonsolosluğu, kazanın ardından acil durum müdahale mekanizmasının devreye sokulduğunu belirtti.

Yerel polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre kaza, yerel saatle sabah 4.30 civarında Gitgit köyü yakınlarındaki Denpasar-Singaraja yolunda minibüsün ağaca çarpıp yamaçtan aşağı yuvarlanmasıyla meydana geldi. Endonezya Kızılhaçı, polis ve yerel sakinler, yaralı yolcuları kurtararak yakındaki hastanelere nakletti.

Polis, araçta 14 kişinin bulunduğunu söyledi. Sürücünün Endonezya vatandaşı, 13 yolcunun ise Çin vatandaşı olduğu belirtildi.

Denpasar'daki Çin Başkonsolosluğu, cuma sabahı erken saatlerde kazaya dair polisten haber alması üzerine acil durum mekanizmasını hemen devreye soktuğunu söyledi. Konsolosluk, kayıpları doğrulamak, kazazedelerle doğrudan iletişim kurmak ve yerel gönüllü ekiplerle koordinasyon sağlayarak çeviri ve diğer destekleri sağlamak için Endonezya yetkilileriyle yakın teması sürdürüyor.

Konsolosluk, ilgili departmanlarla işbirliği içinde takip işlemlerini yürütmeye devam edeceğini ve konsolosluk koruması ve yardımı sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.