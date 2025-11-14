Bali'de Çinli Turistleri Taşıyan Minibüs Kazası: 5 Ölü, 8 Yaralı
Endonezya'nın Bali Adası'nda, Çinli turistleri taşıyan bir minibüsün kaza yapması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği için gözaltına alındı.
Endonezya'nın Bali Adası'nda Çinli turistleri taşıyan bir minibüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel polis yetkilileri, Bali Adası'nda Çinli turistleri taşıyan bir minibüsün kaza yaptığını açıkladı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 5 yolcunun yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yetkililer, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ağaca çarpan sürücünün gözaltına alındığını ifade etti.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel