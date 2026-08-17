İnegöl'de Balçığa Saplanan Leylek Kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde balçığa saplanan leylek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, İnegöl'e bağlı Hamzabey Mahallesi mevkisindeki Boğazköy Barajı'nda meydana geldi. Barajda balık tutanlar, bir leyleğin balçık içerisinde çırpındığını fark etti. Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayan leylek için balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, leyleğin bulunduğu noktaya ulaşarak çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi işle balçık içerisinden çıkarılan leyleğin bitkin olduğu görüldü. Kurtarılan leylek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı