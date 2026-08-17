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İnegöl'de Balçığa Saplanan Leylek Kurtarıldı

İnegöl'de Balçığa Saplanan Leylek Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı'nda balçığa saplanan leylek, balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bitkin haldeki leylek, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde balçığa saplanan leylek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, İnegöl'e bağlı Hamzabey Mahallesi mevkisindeki Boğazköy Barajı'nda meydana geldi. Barajda balık tutanlar, bir leyleğin balçık içerisinde çırpındığını fark etti. Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayan leylek için balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, leyleğin bulunduğu noktaya ulaşarak çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi işle balçık içerisinden çıkarılan leyleğin bitkin olduğu görüldü. Kurtarılan leylek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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