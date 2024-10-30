Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde balçığa saplanan dağ keçisi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kemaliye ilçesinde Şırzı köprüsü civarında su kenarına inen dağ keçisi balçığa girince daha çıkamadı. Keçinin balçığa saplandığını gören Şevket Gültekin, Görkem Oğuz ve Ahmet Öztürk, Karanlık Kanyondan bot ile yanına gitti. 3 arkadaş yanlarında getirdikleri ip yardımı ile keçiyi mahsur kaldığı balçıktan kurtardı. Keçiyi temizleyen arkadaşlar, daha sonra doğal ortamına bıraktılar.

Haber-Kamera Muzaffer KOŞAN ERZİNCAN,