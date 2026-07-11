Fatih Balat'ta Teknede Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızlı Müdahale Etti
Fatih Balat'ta bir teknede çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özgür EREN/ Fatih Balat'ta bir teknede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı