BALAT'TAKİ OYUNCAK MÜZESİNDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

FATİH'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde çıktı. Abdülezelpaşa Caddesi'nde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler müzenin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alev alev yanan 2 katlı tarihi yapıya müdahalesi sürüyor. (DHA)