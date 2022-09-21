BALAKLİYA - Nova Gusarivka köyünde yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri köyden çekildi
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Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı Balakliya kentinin Nova Gusarivka köyünde Ukrayna güçleri ile Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri köyden çekildi.
Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı Balakliya kentinin Nova Gusarivka köyünde Ukrayna güçleri ile Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri köyden çekildi. Ukrayna kuvvetleri, Nova Gusarivka köyünde yaptığı aramalarda Rus güçlerine ait çok sayıda mühimmat buldu.
Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel