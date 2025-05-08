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Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı

Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı
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Giresun'un Dereli ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan Balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Yarası bulunmayan kuş, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan Balaban kuşu koruma altına alındı.

Dereli kent merkezinde Balaban kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Görevlilerce koruma altına alınan ve yarası bulunmayan kuş, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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