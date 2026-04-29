Bala'da"Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi
Ankara'nın Bala ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi.
Bala Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler okullarından belediye araçlarıyla alınarak Bala Belediyesi Konferans Salonu'na getirildi.
Burada gerçekleştirilen film gösteriminde öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlemlendi.
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, çocukların kültürel etkinliklerle buluşmasının önemli olduğunu belirterek, benzer organizasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Soner Aksakal