Bala Belediyesi ramazanda her gün 600 kişiye iftar verecek

Bala Belediyesi ramazan ayında her gün 600 kişilik iftar verecek.

Belediye Başkanı Ahmet Buran, yaptığı açıklamada, ramazan ayına özel hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Buran, ilçe merkezindeki İsmail Kara Taziye Evi'nde ramazan boyunca iftar programı düzenleneceğini bildirdi.

Günlük ortalama 600 kişilik iftar verilmesinin planlandığını kaydeden Buran, iftar programına katılan ve kendi sefer tasıyla gelen vatandaşlara sahurluk ikramında bulunulacağını belirtti.

İftar programına katılamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların da unutulmadığını aktaran Buran, belediye ekiplerince tespit edilen kişilerin evlerine iftar öncesinde yemek ulaştırılacağını ifade etti.