Bakü'de Uluslararası Sivil Savunma Teşkilatı Toplantısı Başladı

Bakü'de Uluslararası Sivil Savunma Teşkilatı Toplantısı Başladı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ICDO Yürütme Kurulu'nun 58. toplantısı, afet ve acil durum yönetiminden sorumlu üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplantıda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik planlar ele alınacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Sivil Savunma Teşkilatı (ICDO) Yürütme Kurulu'nun 58. Toplantısı yapılıyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek toplantıya, ICDO üyesi ülkelerin afet ve acil durum yönetiminden sorumlu kurumlarının üst düzey yetkilileri katılıyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov da yer aldı.

Toplantıda, ICDO'nun mali ve idari raporlarının sunulması, orta vadeli öncelikler, hedefler ve faaliyet alanlarının belirlenmesi ile uluslararası işbirliğini güçlendirmeye yönelik eylem planının ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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